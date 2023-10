Holpriger Start ist Merings Glück - bei Zell läuft es überhaupt nicht mehr

Plus Der SV Mering ist seit elf Spielen ohne Niederlage. Trainer Dominik Sammer verrät das Erfolgsgeheimnis. Dagegen muss der SC Griesbeckerzell aufpassen.

Die ersten Minusgrade nachts verraten es: Der Jahresendspurt hat bei den heimischen Fußballern begonnen. Die Tabellen haben immer mehr Aussagekraft. Für viele Vereine heißt es jetzt, dranbleiben. Egal ob Aufstiegs- oder Abstiegskampf - wer jetzt patzt, der hat es im Frühjahr schwer. Das gilt auch für den SV Mering, der nun seit elf Spielen ohne Niederlage ist. Trainer Dominik Sammer weiß, woran das liegt. Ratlosigkeit macht sich dagegen beim SC Griesbeckerzell breit.

Die letzte und die bislang einzige Pflichtspielniederlage kassierte der MSV am 29. Juli beim 0:2 gegen den TSV Babenhausen. "Das war richtig bitter. Wenn wir das Spiel zehnMal spielen, gewinnen wir es vermutlich neunmal", blickt Sammer zurück. Überhaupt lief es zu Saisonbeginn nicht wirklich rund beim MSV. "Es war ein holpriger Start, aber vielleicht war das genau unser Glück", meint der Coach und fügt hinzu: "Das hat uns enger zusammenwachsen lassen. Alle haben unfassbar viel Lust auf Fußball, das sieht man auch an der Trainingsbeteiligung."