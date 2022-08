Kissings Trainer schlägt Alarm - das Ecknach und Rinnenthal so gut

Plus Affing gibt trotz Niederlage die Rote Laterne ab. Kissing muss einen zusätzlichen Rückschlag verkraften. Rinnenthals Coach verrät das Erfolgsgeheimnis.

Vier Spiele ohne Sieg, das gab es für den SV Mering letztmals im Oktober 2021. Eine ähnliche Negativserie hat der MSV am Sonntag durch den wichtigen Sieg beim 4:1 in Erkheim gestoppt. Während damit beim Abazi-Team Aufatmen angesagt ist, wachsen beim Kissinger SC die Sorgenfalten. Zwei Kreisligisten strahlen dagegen um die Wette.