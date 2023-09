Merings Abschied ohne Happy End - Ecknach mit Ausrufezeichen

Plus Der SV Mering freut sich auf die lang ersehnte Rückkehr nach Hause. Der VfL Ecknach entzaubert den Spitzenreiter. Der Spieler des Spieltags kommt aus Aichach.

Eng ging es zu auf den meisten Fußballplätzen im Wittelsbacher Land. In der Kreisliga Ost entschied mit einer Ausnahme höchsten ein Tor über Sieg und Niederlage. Der Kissinger SC und der TSV Merching teilten sich in der Kreisliga Augsburg die Punkte mit ihren Gegnern. Gleiches passierte auch beim SV Mering, für den es auch ohne Dreier ein besonderes Spiel war.

Zunächst einmal hielt die Serie des MSV, der nunmehr seit sieben Spielen in der Bezirksliga Nord ohne Niederlage ist und sich als Tabellenvierter im oberen Drittel festgesetzt hat. Das war nach dem Abstieg und dem damit verbundenen Umbruch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Gegen die SG Niedersonthofen kam das Team von Trainer Dominik Sammer allerdings nicht über ein 0:0 hinaus. „Dass die Null hinten steht, ist gut, aber wir müssen vorne unsere Chancen“, blickt der Coach mit gemischten Gefühlen auf die Partie: „Ich spiele lieber 3:3. Vorher habe ich in acht Jahren einmal 0:0 gespielt, jetzt mit Mering schon zweimal.“