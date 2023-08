Fußball-Nachlese

Petersdorf gewinnt verrücktes Spektakel: TSV Friedberg will aufsteigen

So ungewöhnlich wie diese Szene zwischen Rinnenthals Michael Fesenmayr (links) und Petersdorfs Björn Wohlrab war die Partie zwischen den beiden Konkurrenten. Am Ende eines verrückten Spiel gewann der Fusionsklub. Foto: Michael Hochgemuth

Plus Der BC Rinnenthal holt einen 0:4-Rückstand auf und verliert dennoch in Überzahl. Nutznießer ist der TSV Friedberg. Der Spieler des Spieltags kommt aus Aindling.

Von Sebastian Richly

Nass ging es bei den meisten Partien an diesem Wochenende im Wittelsbacher Land zu. Nicht alle konnten überhaupt stattfinden. Gleich mehrere Spiele von der Bezirksliga bis zur B-Klasse wurden aufgrund der Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt. Auch deshalb haben die Tabellen gerade in den unteren Klassen noch nicht die ganz große Aussagekraft. Das gilt allerdings nicht für die Kreisliga Ost.

Denn diese führt mit dem TSV Friedberg eine Mannschaft an, die erst drei Partien absolviert und so noch ein Spiel gegenüber der Konkurrenz in der Hinterhand hat. Drei Spiele, drei Siege – 8:1 Tore. Das Team von Trainer René Kunkel hat als einzige Mannschaft noch eine weiße Weste. Auch gegen den Aufsteiger FC Gerolsbach ließen die Herzogstädter defensiv wieder wenig anbrennen. 2:0 hieß es am Ende für die Kunkel-Elf. „Wir waren auch nach dem ersten Spieltag schon vorne, aber jetzt hat das eine andere Aussagekraft. Ich bin bislang sehr zufrieden“, so der Coach, der vor allem die Defensivarbeit lobt. Bislang steht nur ein Gegentreffer zu Buche, nach einem Elfmeter: „Und das war geschenkt. Alle arbeiten defensiv sehr gut mit. Das gilt auch für unsere Offensivspieler. Keiner ist sich zu schade.“

