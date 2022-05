Plötzlich der Gejagte: Wie Kissing mit dem Druck umgeht

Plus In der Bezirksliga läuft es auf einen Dreikampf hinaus. Pöttmes muss wohl mit der Kreisliga planen, während Kissing von einem Patzer der Konkurrenz profitiert.

Bei den heimischen Fußballern geht es rasant Richtung Saisonende. In einigen Ligen sind nun auch schon die ersten Entscheidungen gefallen. Das gilt insbesondere für die Bezirksliga Nord. Für zwei Teams gab es am Wochenende empfindliche Rückschläge, wodurch Träumereien nur noch theoretischer Natur sind.