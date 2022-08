Fußball-Nachlese:

vor 18 Min.

Sorgenfalten in Mering und Hollenbach - in Affing läuten Alarmglocken

Ein Bild mit Symbolcharakter: Der SV Mering kassierte am Samstag bei strömenden Regen die dritte Niederlage in der Landesliga Südwest in Folge.

Plus Der SV Mering gibt erstmals in einem Heimspiel Punkte ab. Der noch ungeschlagene TSV Friedberg hat ganz andere Probleme. So will Affing aus der Krise kommen.

Von Sebastian Richly

Statt strahlendem Sonnenschein, wie in den vergangenen Wochen, standen die Fußballer des SV Mering diesmal im regen. Und zwar gleich doppelt. Einerseits schüttete es im Heimspiel, das der MSV erneut in Friedberg austrug, wie aus Eimern. Andererseits ging das Team von Trainer Ajet Abazi erstmals „zuhause“ als Verlierer vom Platz. Die vierte Niederlage hintereinander kassierte der TSV Hollenbach und rutscht somit in der Tabelle immer weiter nach unten. Noch unbesiegt ist der TSV Friedberg, dennoch hat sich bei den Herzogstädtern die Stimmungslage verschlechtert. Und das liegt nicht an der verlorenen Tabellenführung. Noch unbesiegt ist der TSV Friedberg, dennoch hat sich bei den Herzogstädtern die Stimmungslage verschlechtert. Und das liegt nicht an der verlorenen Tabellenführung.

