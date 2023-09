Fußball-Nachlese

vor 32 Min.

Späte Gegentore kosten Punkte - warum sich Hollenbach und Stätzling ärgern

Plus Der TSV Hollenbach kassiert im dritten Heimspiel in Folge vier Gegentore. Auch der FC Stätzling wird spät bestraft. Den Coach stört allerdings etwas anderes.

Von Johann Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Die Schlussphasen sind in engen Partien oft sehr hektisch. Das zurückliegende Team macht Druck und die führende Mannschaft versucht, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Tore in der Schlussphase sind keine Seltenheit und das Salz in der Suppe. Häufig der Gegner mit dem Mute der Verzweiflung alles nach vorne und fängt sich oft genug noch ein Kontertor ein. An diesem Wochenende gelang auffällig vielen Mannschaften noch ein Punktgewinn kurz vor dem Abpfiff. Ein Lied davon können auch der TSV Hollenbach und der FC Stätzling singen. Sie sind aber nicht die einzigen Vereine, die spät noch Punkte herschenkten.

In der 93. Minute erwischte es die Stätzlinger. Wertingens Christoph Pestel traf nach einer Ecke per Traumtor zum 2:2. Nichts war es mit dem Dreier, der so wichtig gewesen wäre. Einen Vorwurf will FCS-Trainer Emanuel Baum seinem Team aber nicht machen. „Das ist maximal unglücklich, aber vielmehr ärgert mich das Auftreten der Schiedsrichterin.“ Mit der Leistung von Lena Krämling (SpVgg Bärenkeller) war Baum nicht zufrieden. „Da waren einige Entscheidungen gegen uns. Das war in der ersten Halbzeit schon krass. Vor allem der Platzverweis war ein Witz. Der hat unser ganzes Spiel kaputt gemacht.“ Was war passiert: nach einer unübersichtlichen Situation kassierte Emanuel Blenk wegen Reklamierens die Gelbe Karte. Da der Angreifer bereits verwarnt war, musste er kurz vor der Halbzeitpause zum Duschen gehen. Baum: „Das war völlig übertrieben. Wir haben Handelfmeter gefordert, dann zeigte der Linienrichter Abseits an und plötzlich wird auf Foulspiel entschieden. In so einen Topspiel erwarte ich vom Unparteiischen Fingerspitzengefühl.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .