Fußball-Nachlese

Völlig Verrückt: Torflut, Überraschungen und ein Traumeinstand

Plus Tore satt gibt es in der Kreisliga Ost. Nicht zu stoppen ist der SV Mering, der nun sogar ganz vorne mitmischt. Der Spieler des Spieltags ist ein Debütant.

Von Johann Eibl, Sebastian Richly

Ergebnisse wie beim Eishockey: 7:6, 5:1 und 5:0. In der Kreisliga Ost fielen am Wochenende extrem viele Tore. Sechs davon fielen bei einem Stadtderby, das es so zum ersten Mal gab. Die waren aber meist ungleich verteilt. So auch beim SV Mering, der nun plötzlich in Richtung Aufstieg schielt, oder doch nicht?

Bei der Frage winkt MSV-Trainer Dominik Sammer ab. „Wir tun gut, jetzt demütig zu sein. Wir müssen immer 100 Prozent auf den Rasen bringen, sonst holen wir keine Punkte mehr.“ Dabei ist der Absteiger das Team der Stunde in der Bezirksliga Süd und seit nunmehr fünf Ligaspielen ungeschlagen. „Nimmt man den Pokal, sind es sogar noch ein paar mehr. Es läuft gerade sehr gut. Die Mannschaft hat sich gefunden.“ Das kann man wohl sagen nach dem zweiten Sieg in Erfolg. Beim 3:0 in Kaufbeuren ließ das Sammer-Team dem Gegner keine Chance. Für den Aufschwung führt der Coach gleich mehrere Gründe an. „Wir haben natürlich nicht mehr so viele Urlauber. Und das Selbstvertrauen ist zurück. Das hat man gerade bei den Jungs bemerkt, die abgestiegen sind.“

