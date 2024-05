Fußball-Nachlese

vor 22 Min.

Vor dem Rückspiel: Stätzling gibt die Hoffnung auf die Landesliga nicht auf

Plus In der Relegation zur Fußball-Landesliga muss Stätzling am Dienstag gegen Thalhofen einen Rückstand aufholen. In Inchenhofen wird gefeiert. In der Kreisliga wird es spannend.

Von Kerem Degirmenci, Kerem Degirmenci, Evelin Grauer

Spannender könnte das Saisonfinale in der Fußball-Kreisliga Ost kaum sein. Der Vorsprung von Tabellenführer BC Rinnenthal ist auf einen Punkt auf Verfolger BC Aichach geschmolzen. Beide Teams spielen am Samstag im Fernduell um die Meisterschaft. Entschieden ist der Titelkampf in der Kreisklasse Aichach. Der TSV Inchenhofen konnte bereits am vorletzten Spieltag jubeln und gebührend feiern. Jubeln würden am Dienstagabend auch gerne die Spieler des FC Stätzling in der ersten Relegationsrunde zur Landesliga.

Die Rinnenthaler haben den Titelkampf in der Kreisliga Ost noch einmal spannend gemacht. Am vorletzten Spieltag kamen sie bei traumhaftem Fußballwetter und einer großen Kulisse von 500 Zuschauern nicht über ein 1:1 gegen die SpVgg Joshofen Bergheim hinaus. Rivale BC Aichach siegte zu Hause mit 3:0 über den TSV Pöttmes. Am letzten Spieltag muss der BCR zum abstiegsgefährdeten TSV Dasing, der unbedingt gewinnen muss, um auf einem Relegationsplatz zu bleiben. Auf den BC Aichach wartet das Stadtduell beim SC Oberbernbach.

