Nachwuchs des FC Stätzling gewinnt drei Landkreistitel

Drei Landkreistitel gehen beim Ringen um den Pokal an den Nachwuchs des FC Stätzling. SG Paar- und Eisbachtal holen D-Junioren-Titel, bei der E-Jugend gibt es knappe Spiele.

Der Fußballnachwuchs traf sich auf dem Sportplatz der Sportfreunde Bachern zum Saisonfinale. Das traditionelle Landkreispokalfinale stand im Mittelpunkt der jungen Nachwuchsfußballer. Dabei sammelte Top-Favorit FC Stätzling einmal mehr die Titel in Serie ein.

Stätzling gewann drei Titel in Serie

Ausrichter SG Paar- und Eisbachtal hatte sich alle Mühe gegeben, trotz der tropischen Temperaturen ein ausgezeichneter Gastgeber zu sein und versorgte die teilnehmenden Mannschaften mit ihren Betreuern und Fans in einem eigens aufgestellten Zelt mit erfrischenden Getränken. Turnierorganisator Detlef Simonis vom Bayerischen Fußballverband, Kreis Augsburg war dann auch volles des Lobes: „Das war eine Werbung für den Nachwuchsfußball. Sportlich, wie auch die äußeren Rahmenbedingungen waren für den Finaltag optimal.“

Spielszene zwischen SG-Paar- und Eisbachtal und Stätzling. Foto: Reinhold Rummel

Den Auftakt machte in Bachern der U11-Nachwuchs. Hausherr SG Bachern-Ried traf auf den Finalgegner SC Oberbernbach. Die Gäste gingen schnell durch ihren quirligen Angreifer Anton Wagner in Führung, der dann nach dem Ausgleich von Julian Kurz die Lorenz-Elf erneut in Front brachte. Dann aber kam die stärkste Phase der Platzherren. Zweimal Bruno Borsch und Simon Huber drehten die Partie in eine 4:2-Führung der Spielgemeinschaft.

Mering scheiterte am starken Torwart

SCO-Coach Sergej Lorenz: „Wir haben den Faden fast völlig verloren.“ Er reagierte sofort. Anstatt mit hohen Bällen weiter zu operieren, verordnete er seiner Truppe ein Flachpass Spiel mit Erfolg. Darian Vohberger brachte mit den Anschlusstreffer die Aichacher Vorstädter wieder zurück ins Spiel. Und dann war Anton Wanner in den Schlussminuten nicht mehr zu bremsen und lies mit zwei weiteren Toren den SC Oberbernbach zum 5:4-Finalsieg jubeln, nach dem dreimal Nico Lorenz mit feinem Passspiel die Bälle servierte.

Ebenfalls einen knappen Finalsieg gab es bei den U13-Junioren. Hausherr SG Paar- und Eisbachtal traf im Endspiel auf den SV Mering und startete furios. Bereits nach nur drei Spielminuten erzielte Tim Wagner den Treffer des Tages zum 1:0-Finalsieg und den Gewinn der Landkreismeisterschaft für die Elf von Trainer Norbert Fuß. Mering zeigte sich zwar bemüht um den Ausgleich, scheiterte aber am Schlussmann Manuel Modlinger, der den Finalsieg für die SG Paar- und Eisbachtal festhielt.

Die U19-Mannschaft des FC Stätzling gewann

Nicht minder spannend verlief die Entscheidung der U15-Junioren. Fast eine Stunde lieferten sich der Nachwuchs des SV Mering und FC Stätzling eine torlose Auseinandersetzung. Dann traf Valentin Marker zu Stätzlinger Führung, die wenig später Johannes Halla zum 1:1 einstellte. Im Elfmeterschießen musste nun die Entscheidung fallen. Für die Meringer trafen Bastin Käsmayr und Michael Maschke – für Stätzling sorgten Alexander Meyer, Nils Mööer und Florian Leitenmayer zum 4:3-Finalsieg der Grün-Weißen.

Von einer klaren spielerischen Überlegenheit sprach nach dem Schlusspfiff Stätzlings Coach Christian Palluch: „Meine Jungs haben sich den Titel verdient." Nach 13. Spielminuten servierte Cedric Hampel zum Kopfballführungstreffer durch Philipp Stripling. Burak Uludag und Cedric Hampel legten zwei weitere Treffer zum 3:0-Finalsieg nach. Den dritten Landkreismeistertitel für den Nachwuchs des FC Stätzling sammelte die U19-Mannschaft um Trainer Thomas Holzapfel.

Der konnten nur mit elf Spielern anreisen. „Die meisten Spieler sind bereits bei den aktiven Herren im Einsatz“ so Holzapfel. Seine Mannschaft holte sich gegen den BC Aichach mit guten Kombinationen den 3:1-Endspielerfolg. Fabio Gottwald traf mit einem Freistoß zur Führung und Jonas Müller erhöhte zur 2:0-Pausenführung. Im zweiten Abschnitt verwertete Noah Stadtherr ein Zuspiel von Marc-Luca Lechner zum 3:0, ehe die Aichacher durch Luca Westermair zum Ehrentreffer kamen.