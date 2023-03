Nächster Abgang beim SV Mering: Auch Teammanager Christian Richter geht

Nach den Trainer Ajet Abazi und Roland Pankratz steht beim SV Mering im Sommer ein weiterer Abgang fest: Teammanager Christian Richter verlässt den MSV.

Neben einem neuen Trainerduo müssen sich die Fußballer des SV Mering im Sommer auch einen neuen Sportlichen Leiter suchen. Denn auch Teammanager Christian Richter wird den MSV am Ende dieser Saison verlassen.

Coach Ajet Abazi und Co-Trainer Roland Pankratz wechseln im Sommer zu Türkspor Augsburg (wir berichteten). Wohin es Richter hinzieht, steht noch nicht fest: „Es gibt Angebote aus dem Augsburger Raum, aber das werden wir sehen. Aktuell konzentriere ich mich voll und ganz auf den SV Mering“, so der 47-Jährige, der weiter im Erwachsenenbereich arbeiten möchte: „Ich strebe eine ähnliche Position wie aktuell an. Den Kader zusammenstellen und mit Spielern reden, das ist mir lieber, als als Trainer vornedran zu stehen.“ 2016 schloss sich Richter dem MSV an. Zunächst trainierte er die B-Jugend, nach anderthalbjähriger Pause übernahm er den Posten als Teammanager. „Es war eine schöne Zeit und ich bin allen dankbar, aber irgendwann muss man auch mal weiterziehen. Frischer Wind tut beiden Seiten sicher gut“, so Richter, der aber klar macht: „Bis Sommer werde ich alles für den Verein geben, und auch danach werde ich verfolgen, was der SV Mering macht.“

Danach wird sich Richter um die Kaderzusammenstellung eines anderen Vereins kümmern. „Ich bleibe in der Region. Ich will ja auch noch Zeit mit meinem Sohn verbringen“, so der Königsbrunner, dessen Sohn Marco Fußball-Profi bei Hertha BSC Berlin ist.