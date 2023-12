Ögünc verlässt SV Mering und kehrt zu Heimatverein zurück

Stürmer Gabriel Ögünc verlässt den SV Mering und wechselt zum TSV Dasing. Die Autobahner schoss der 26-Jährige vor zwei Jahren zur Vizemeisterschaft.

Einen Abgang gibt es beim Bezirksligisten SV Mering in der Winterpause. Stürmer Gabriel Ögünc verlässt den MSV und kehrt zu seinem Heimatverein TSV Dasing zurück. Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2022 von der Autobahn in den Landkreissüden und erzielte in 48 Ligaspielen elf Tore und bereitete weitere elf Treffer vor.

„Er war ein absoluter Dauerbrenner. Aufgrund seines hohen Arbeitsaufkommens möchte Gabi Ögünc in Zukunft beim Fußball etwas kürzer treten“, so der Verein in den Sozialen Medien. Beim TSV Dasing erzielte Ögünc in der Saison 2021(22 15 Treffer und hatte maßgeblichen Anteil an der Vizemeisterschaft in der Kreisliga Ost. Nun soll er den TSV vor dem Abstieg retten. Zuvor war er für Mesopotamien Augsburg in der Kreisklasse Mitte am Ball. (AZ)