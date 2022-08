Ohne Abazi, dafür mit Schwung - Mering empfängt Olching zum Derby

Beim SV Mering steht Roland Pankratz für den im Urlaub weilenden Ajet Abazi an der Linie. Der FC Stätzling will den ersten Sieg. Der Kissinger SC ist ausgeruht.

Die unteren Klassen steigen am Wochenende in den Punktspielbetrieb ein. Um Zähler geht es für die höherklassigen Mannschaften schon seit ein paar Wochen. Des SV Mering bekommt es in seinem zweiten Heimspiel gleich mit einem Lokalrivalen und Spitzenteam zu tun. Während Kissing locker aufspielen kann, steht der FC Stätzling schon gehörig unter Druck. In der Kreisliga Ost kommt es zu einem Städteduell.

Landesliga Nach zuletzt drei Auswärtsspielen in Folge empfängt der SV Mering zum zweiten Heimspiel der Saison am Samstag um 14 Uhr den SC Olching im Landkreisstadion in Friedberg. Vergangenes Wochenende erkämpften sich die Meringer einen 1:0-Sieg beim TSV Schwabmünchen. Auch diesmal ist das Ziel klar „Wir wollen natürlich gewinnen, wir werden sehen, ob es am Ende klappt“, so MSV-Co-Trainer Roland Pankratz, der Chefcoach Ajet Abazi an der Seitenlinie vertreten wird. Abazi weilt im Urlaub in seiner Heimat Nordmazedonien. Ohnehin wartet auf die Meringer am Samstag eine schwierige Aufgabe. Zuletzt gelang dem SCO ein 4:0-Sieg gegen den SC Oberweikertshofen. Damit kommen die Gäste in den ersten vier Spielen auf neun Punkte und stehen ganz oben in der Tabelle. „Wir erwarten eine sehr spielstarke Mannschaft, genauso wie letzte Saison“, schätzt Pankratz der Gegner ein und fordert: „Letzte Woche war unsere kämpferische Einstellung perfekt, auch diese müssen wir wieder auf den Platz bringen. Jeder muss an seine Leistungsgrenze gehen, damit es für einen Sieg reicht.“ Tore dürften garantiert sein, denn allein vergangene Saison gab es insgesamt 13 Treffer in den beiden Duellen. Im Hinspiel schoss der MSV den Lokalrivalen noch mit 5:2 aus dem Stadion. In Olching gab es dann beim 2:4 nichts zu holen für die Meringer. Personell gibt es wie in der Vorwoche einige Fragezeichen. „Wir haben Urlauber, verletzte sowie angeschlagene Spieler. Wir werden im Abschlusstraining sehen, wer spielen kann“, so Pankratz. Im Vergleich zum letzten Spiel dürfte der Kader aber breiter sein. Der Vorstand des MSV bittet alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die Parkplätze bei Herrgottsruh zu nutzen.

Kreisliga: TSV Friedberg im Städteduell beim BC Aichach

Bezirksliga Noch mächtig Staub im Getriebe ist beim FC Stätzling. In der Nordstaffel gab es aus den ersten beiden Spielen nur einen Punkt für den FCS. Besonders die 1:2-Niederlage beim Heimauftakt gegen Wertingen schlug dem Vorjahresdritten auf die Laune. Gefeiert wurde anschließend trotzdem, denn die Abteilungsleitung hatte extra einen Wagen mit Kaltgetränken angefordert – als Ausgleich für die ausgefallene Saisonabschlussfete. Feiern wollen die Stätzlinger aber vielmehr am Samstag, und zwar drei Punkte beim Auswärtsspiel beim SV Wörnitzstein. Ab 17 Uhr ist das Team von Trainer Andreas Jenik gefordert. Die Gastgeber aus dem Kreis Donau-Ries holten nach der Auftaktpleite gegen Ecknach einen Sieg in Horgau. An das bislang letzte Duell dürften die Stätzlinger noch gute Erinnerungen haben. Ende April gab es einen 4:0-Erfolg in Wörnitzstein. Dadurch gelang dem FCS sogar der Sprung an die Tabellenspitze. Diesmal wäre es ein Sprung aus dem Tabellenkeller.

Ganz befreit aufspielen kann dagegen der Kissinger SC am Sonntag um 15 Uhr gegen den Titelanwärter SpVgg Kaufbeuren aufspielen. Der Aufsteiger hat bereits drei Zähler auf dem Konto und noch eine weiße Weste. Das gilt auch für die Gäste aus dem Allgäu, die bislang zwei Siege aus zwei Spielen holten und ein Torverhältnis von 4:1 aufweisen.

Kreisliga „Wir wollen den Schwung aus den ersten beiden Spielen mitnehmen und in Aichach so weitermachen. Dann können wir auch gewinnen“, peilt Emanuel Baum, Trainer des TSV Friedberg den dritten Sieg im dritten Spiel an. Mit einem Dreier beim Erzrivalen BC Aichach (Anpfiff Samstag 15 Uhr) wäre der Traumstart für das junge Friedberger Team, das in der Sommerpause einige Abgänge zu beklagen hatte, perfekt. Beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Das gilt auch für den SSV Alsmoos-Petersdorf und den TSV Dasing, die am Samstag um 16 Uhr aufeinandertreffen. Während der Fusionsklub allerdings mit zwei Siegen noch eine makellose Bilanz hat, gab es für die Autobahner lediglich zwei Punkteteilungen. (mit sry-)