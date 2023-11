Fußball

06:01 Uhr

Ohne den Kapitän will Mering Revanche nehmen - Stätzling in Lauerstellung

Plus Der SV Mering hat etwas gut zu machen, muss aber auf einen Schlüsselspieler verzichten. Stätzling ist klarer Favorit. Gleiches gilt für Rinnenthal im Derby.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly

Endspurt heißt es bei den heimischen Fußballern. Der SV Mering und der FC Stätzling wollen sich eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde verschaffen. In der Kreisliga Ost kommt es zu einem ungleichen Duell.

Bezirksliga Mit einem Erfolg in letzter Minute startete der SV Mering in die Rückrunde. Daran möchte die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer am Samstag um 14 Uhr beim TSV Babenhausen anknüpfen. Dabei hat der Absteiger noch eine Rechnung mit den Allgäuern offen, kassierte der MSV doch eine von zwei Niederlagen gegen Babenhausen. „Nach dem Abstieg aus der Landesliga, so in die Bezirksliga zu starten, das war wohl einer der größten Tiefpunkte des Vereins in den vergangenen 40 Jahren“, so Sammer, der hinzufügt: „Babenhausen wird es uns richtig schwer machen. Sie haben die meisten Heimzuschauer, wir freuen uns auf die Aufgabe“. Für Sammer gilt es aber, nicht zu sehr auf die anderen Mannschaften zu blicken „Es geht nur um uns. Es bringt uns nichts, wenn die anderen Punkte liegen lassen, wir aber auch keine sammeln. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Wir haben uns den Aufstieg nicht als Ziel gesetzt, die anderen Mannschaften schon. Wir wollen Woche für Woche punkten und die anderen ärgern.“

