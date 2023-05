Fußball

Pleite in der Relegation: Traumtor lässt Rinnenthals Traum vom Aufstieg platzen

Aus der Traum: Während die Spieler des Sc Bubesheim das goldene Tor von Hakan Polat bejubeln, sind die Spieler des BC Rinnenthal enttäuscht. Der BCR verpasst den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Sebastian Richly

Plus Der BC Rinnenthal verliert gegen den SC Bubesheim. Nach nervösem Beginn entwickelt sich ein Schlagabtausch. Ein Traumtor entscheidet die Partie.

Während die Spieler des SC Bubesheim im Kreis feierten, lagen viele der Rinnenthaler Spieler enttäuscht auf dem Rasen im Neusäßer Lohwaldstadion. „Das muss man erst einmal sacken lassen. Das ist richtig bitter, wir haben hier alles reingehauen“, so BCR-Spielertrainer Maximilian Merwald. Ein Sonntagschuss entschied die Relegationspartie zur Bezirksliga. Chancen hatten beide Mannschaften. Merwald: „Am Ende gewinnt die etwas clevere Mannschaft.“

Beide Teams begannen nervös und waren auf Sicherheit bedacht. Als ersten legten die Bubesheimer ihre Zurückhaltung ab. Rinnenthal tat sich gegen die robusten bezirksligaerfahrenen Kicker schwer. Die größte Möglichkeit hatten die Bubesheimer. Nach einer Ecke landete der Kopfball von Tanay Demir aber nur am Innenpfosten. Auch in der Folge hatte der SCB etwas mehr vom Spiel, ohne wirklich gefährlich zu werden. „Wir waren schon etwas nervös, standen aber hinten sicher“, so Merwald. Nach rund 25 Minuten legten auch die Rinnenthaler ihre Nervosität ab. Tobias Friedl probierte es über links, doch seine Flanken fanden meist keinen Abnehmer. Dennoch skandierten die zahlreichen mitgereisten Fans aus Rinnenthal: „Der BCR ist wieder da.“ Einmal war Benedikt Engl zur Stelle und legte auf Elias Bradl ab. Der verzog aus aussichtsreicher Position. Auf der anderen Seite hatte Tugay Demir die große Chance zur Führung nach einer Polat-Flanke, doch seine Direktabnahme ging knapp drüber. Als alle mit dem 0:0 zur Pause rechneten, kam der große Aufdtritt von hakan Polat. Mit links zimmerte einen Schuss unhaltbar ins Kreuzeck und ließ sich anschließend von seinen Mitspielern feiern.

