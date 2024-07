Englische Wochen stehen aktuell bei den noch verbliebenen Mannschaften im Kreispokal auf dem Programm. Den dritten Mittwoch in Folge steht ein Pokalspiel an. Dabei gibt es am Mittwochabend ab 18.30 Uhr wieder brisante Derbys. Der Vorjahresfinalist trifft auf den Sieger von 2022.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreispokal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis