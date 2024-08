Es wird ernst in Sachen Kreispokal, denn in dieser Woche stehen bereits die Viertelfinals auf dem Programm. Am Mittwochabend um 18.30 Uhr sind gleich drei Mannschaften aus dem Kreis Aichach-Friedberg gefordert. Zwei treffen im direkten Duell aufeinander. Ein Kreisligist bekommt es mit dem Topfavoriten zu tun.

