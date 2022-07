Pokalsensation: Sportfreunde gewinnen Friedberger Stadtderby, Kissing raus

Plus In der zweiten Runde des Toto-Pokals gibt es manche Überraschung. Mit dem Kissinger SC ist einer der Favoriten raus. Auch der TSV Friedberg hadert bei den Elfmetern.

In der zweiten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene gab es erneut die ein oder andere Überraschung. Mit dem Kissinger SC scheiterte einer der Mitfavoriten unglücklich an einem Kreisklassisten. Ein enges Duell sahen die Fans im Friedberger Stadtderby. Der TSV Dasing löste seine Pflichtaufgabe souverän, während Eurasburg diesmal nicht den Favoritenschreck spielte.