Rajc wechselt als Spielertrainer zu Sportfreunden Friedberg

Fränki Rajc wechselt vom TSV Friedberg zu den Sportfreunde. Dort wird der 30-Jährige als spielendender Co-Trainer agieren und löst Jürgen Pestel ab.

Eine Veränderung wird es im Trainerteam der Sportfreunde Friedberg zur neuen Saison geben. Fränki Rajc, aktuell noch für den Lokalrivalen TSV Friedberg am Ball, wird zur neuen Spielzeit Co-Spielertrainer bei den Ostlern.

Cheftrainer bleibt Thomas Nöbel. In einem „Fünf-Minuten Gespräch“ einigten sich die Abteilungsleitung und Nöbel auf eine weitere Zusammenarbeit. „Nöbel hat es geschafft die Mannschaft nach wackeligem Start zu stabilisieren“, so Abteilungsleiter Oliver Seeger. Nach elf Siegen in Folge grüßen die Sportfreunde aktuell von der Tabellenspitze der A-Klasse Augsburg Mitte. In der Restrunde wollen die Friedberger den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt machen.

Sportfreunde Friedberg: Rajc ersetzt Pestel

Dann wird auch Rajc an Bord sein. Der Linksfuß war viele Jahre in der Bezirks- und Landesliga, unter anderem bei der DJK Lechhausen, dem Kissinger SC und SV Meringaktiv. Für den 30-Jährigen, der im defensiven Mittelfeld zuhause ist, ist es die erste Trainerstation und freut sich auf seine erste Trainerstation. Rajc löst bei den Ostlern den bisherigen Co-Trainer Jürgen Pestel ab. Pestel gehört mit 14 Scorerpunkten zu den Stützen des Teams, ist aber durch seine veränderte Schichtarbeit zukünftig zu stark eingeschränkt.

Auch bei der Zweiten Mannschaft gibt es eine Veränderung. Spielertrainer Gerhard Vogl, der vor dieser Saison zu den Sportfreunden kam, wird aber Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen, nachdem der Fahrtaufwand aus Walleshausen zu hoch geworden ist. Mit Benjamin Trinkl steht bereits der Nachfolger fest. Der 30-Jährige ist aktuell Spielertrainer beim SV Ottmaring II. Ob Spielertrainer Tobias Wüpping an Bord bleibt, steht aktuell noch nicht fest. (seol)