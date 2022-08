Über 600 Zuschauer erleben in Pipinsried eine heiße Schlussphase

Der FC Pipinsried gewinnt in der Fußball-Regionalliga Bayern gegen Türkgücü München im Endspurt und belegt in der Tabelle derzeit überraschend Platz fünf.

Geduld war gefragt beim Heimspiel des FC Pipinsried gegen Türkgücü München, Geduld bis in die Schlussminuten hinein. Denn nachdem es lange Zeit nach einer torlosen Punkteteilung ausgesehen hatte, waren am Ende die interessantesten Szenen geboten in dieser Partie der Fußball-Regionalliga Bayern.

Erst wurde mit Michael Zant ein Gästekicker mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Dann verwandelte Halit Yilmaz einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter, sein Saisontreffer Nummer sieben. Den Schlusspunkt zum 2:0 setzte sein kurz zuvor eingewechselter Teamkollege Claudio Milican auf spektakuläre Weise. In der vierten Minute der Nachspielzeit hatte der gesehen, dass Torhüter Johann Hipper, der früher auf Pipinsrieder Seite zwischen den Pfosten stand, zu weit vor seinem Kasten unterwegs war, und war mit einem Schuss aus nicht weniger als 40 Metern erfolgreich.

Pipinsried wurde als Abstiegskandidat gehandelt

Über 600 Besucher wurden am Freitagabend gezählt, ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Leistungen und Erfolge der Pipinsrieder honoriert werden. Die Mannschaft, die nach einem sehr mäßigen Saisonstart zu den Abstiegskandidaten gezählt wurde, befindet sich nach einem beachtlichen Zwischenspurt nun sogar auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Derzeit steht sie auf Platz fünf.

„Da gibt’s nicht viel zu meckern, der Sieg geht in Ordnung“, kommentierte Trainer Nikola Jelisic den vierten dreifachen Punktgewinn im fünften Heimspiel. Die Münchner dagegen müssen sich nach ihrem Abstieg aus der 3. Liga schon wieder in Richtung Tabellenende orientieren.