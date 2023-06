Fußball-Relegation

vor 53 Min.

Am Boden zerstört: Der SV Mering steigt aus der Landesliga ab

Am Ende war nur noch Schweigen im Friedberger Landkreisstadion: Der SV Mering steigt aus der Fußball-Landesliga ab.

Plus Das 2:2 im Relegationsrückspiel gegen die SpVgg Feldmoching bedeutet für die Meringer Fußballer den Abstieg in die Bezirksliga. Das Aus kommt in der Nachspielzeit.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Die Fußball-Relegation ist zu Ende. Das gilt auch für die Landesliga-Zugehörigkeit des SV Mering. Dieser Verein machte im letzten Spiel der Saison 2022/23 ungemein bittere Erfahrungen, denn in der sechsten Minute der Nachspielzeit im Landkreisstadion in Friedberg gelang der SpVgg Feldmoching der Ausgleich zum 2:2. Das war dann auch der Endstand und der genügte den Oberbayern, um in die Landesliga einzuziehen. Mering dagegen muss einen Neustart in der Bezirksliga angehen.

Der MSV befindet sich damit in guter Gesellschaft mit anderen Klubs aus dem Süden des Landkreises Aichach-Friedberg, wo zuletzt ebenfalls Tränen flossen. Der BC Rinnenthal verpasste den Einzug in die Bezirksliga nur denkbar knapp, für den Kissinger SC endete das Thema Bezirksliga bereits nach einer Saison. Und nun reiht sich Mering ein in diesen Kreis der Enttäuschten. Das Ergebnis vom Samstag hat auch für einen anderen Klub ausgesprochen unangenehme Folgen. Der SC Bubesheim ist damit der vierte Absteiger aus der Bezirksliga Nord.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen