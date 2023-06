Fußball-Relegation

07.06.2023

Klassenerhalt in Gefahr: SV Mering verliert Hinspiel und Torwart

Merings Torhüter Julian Baumann bekam nach wenigen Minuten die Rote Karte. Am Ende verlor der MSV mit 1:2 in Feldmoching.

Plus Der SV Mering verliert bei der SpVgg Feldmoching das Relegations-Hinspiel mit 1:2 und muss am Samstag gewinnen. Was dem MSV Hoffnung für das Rückspiel macht.

Die Hypothek ist da, aber sie ist nicht allzu groß. Der SV Mering verliert in der zweiten Runde der Relegation das Hinspiel bei der SpVgg Feldmoching. In einem turbulenten Spiel verliert der MSV früh seinen Torhüter und hat für das Rückspiel am Samstag in Friedberg noch alle Chancen auf den Klassenerhalt. Eine andere Tatsache macht zusätzlich Hoffnung.

Dabei begann die Partie maximal bitter für Mering. Ein erster zaghafter Vorstoß der Gastgeber mündete in ein Laufduell von Torhüter Julian Baumann mit Edon Prebreza. Merings Keeper war zuerst am Ball, traf aber im Nachgang das Bein des Angreifers. Platzverweis nach sieben Minuten: „Kann man vertreten, aber das war natürlich hart für uns bei der Hitze“ , bedauerte MSV-Trainer Gerhard Kitzler den Ausschluss und die zwangsläufige Herausnahme von Kevin Lang gleichermaßen. Ersatzkeeper Alexandros Ioannou machte seine Sache insgesamt gut, ganz aber ließ sich eine gewisse Nervosität nicht abschütteln.

