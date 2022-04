Rinnenthal gegen Dasing: Teams der Stunde treffen aufeinander

Der BC Rinnenthal empfängt im Landkreisduell den TSV Dasing. Im Kampf Platz zwei stehen sich der SSV Alsmoos-Petersdorf und der SC Griesbeckerzell gegenüber.

Der Nachholspieltag unter der Woche hat die Tabelle der Kreisliga Ost etwas gerade gerückt. Die allermeisten Teams stehen nun bei 20 Spielen. Einzig der TSV Dasing hängt nach wie vor zwei Partien zurück. Am Sonntag muss der TSV zum Landkreis-Derby zum BC Rinnenthal. Im zweiten direkten Duell zweiter Teams aus dem Wittelsbacher Land empfängt der SSV Alsmoos-Petersdorf den SC Griesbeckerzell.

Der SSV belegt mit 41 Punkten Platz zwei, Griesbeckerzell liegt mit einem Zähler weniger auf Platz drei. Im Hinspiel trennten sich die beiden mit 2:2. Zwar sind die Zeller seit acht Spielen ungeschlagen, mussten im vergangenen Duell allerdings ein 0:0 gegen den TSV Dasing hinnehmen. Noch mehr ins Straucheln kam 2022 der Fusionsklub, der in zwei Spielen gleich zwei Niederlagen kassierte. Bereits am Samstag um 16 Uhr wird das Spitzenspiel angepfiffen. Für SCG-Trainer Matthias Kefer gibt es nur ein Ziel „drei Punkte“. Allerdings warnt er auch vor dem Gegner: „Petersdorf hat sehr gute Einzelspieler. Wir müssen versuchen, diese aus dem Spiel zu nehmen, und unsere Torchancen nutzen.“ Das war schon beim 0:0 gegen Dasing das große Manko der Zeller. Mit einem Sieg könnten die Zeller am Wochenende an Alsmoos vorbeiziehen und Platz zwei einnehmen. Trotzdem möchte Kefer noch nichts vom Aufstieg wissen. „Wir haben eine gute Ausgangslage, allerdings sind es noch zu viele Spiele, um schon jetzt vom Aufstieg zu reden. Zudem haben wir einen sehr dünn besetzten Kader“. Auch am Samstag wird der SCG mit nur 13 Mann der Ersten anreisen und muss den Kader mit Spielern der Zweiten füllen. Bis auf Nico Ertl der aufgrund einer Rotsperre nicht zur Verfügung steht, bleibt der Kader unverändert im Vergleich zum jüngsten Spiel.

Fußball-Kreisliga: Dasings Coach warnt vor Rinnenthal

Durch den zuletzt gefeierten 2:1 Heimsieg gegen den BC Aichach, konnte der TSV Dasing seine Serie ausbauen und ist somit seit neun Spielen ungeschlagen. Ebenfalls einen Sieg unter der Woche einfahren konnte der kommende Gegner BC Rinnenthal. Das Team von Interimstrainer Markus Stief ist das Team der Stunde. In allen drei Partien 2022 gab es jeweils einen Sieg, wodurch die Abstiegssorgen sich fast in Luft aufgelöst haben.

Im Hinspiel feierte allerdings der TSV einen 2:1-Erfolg. Da die Dasinger in den kommenden sechs Wochen zwölf Spiele bestreiten müssen, setzt TSV-Trainer Jürgen Schmid ein Ziel in den Vordergrund. „Keine Verletzten und Energie sparen für das krasse Restprogramm“. Dass es kein leichtes Spiel für die Dasinger wird, weiß auch Schmid „Rinnenthal hat schnelle Spieler und ist sehr aggressiv. Zuhause sind sie sehr unangenehm“. Der Routinier hat Respekt vor dem Gegner. „Die Rinnenthaler sind seit dem Trainerwechsel gut in die Rückrunde gekommen und zeigen nun ihr wahres Gesicht.“ Trotzdem möchte Schmid seine Serie fortsetzen. „Wir müssen uns nicht verstecken und werden unser Maximales geben, um Punkte mit nach Hause zu nehmen.“ Personell fraglich sind Johannes Rummel (Wadenverletzung) und Tobias Jedlicka (Erkältung).