Rinnenthal geht ohne Druck ins Spitzenspiel

Plus Der BC Rinnenthal muss zum Topspiel nach Petersdorf, während der TSV Friedberg Pöttmes empfängt. Der SV Mering ist im Derby zu gast in Gersthofen.

Beim SV Mering geht es im Landesliga-Derby um wichtige Punkte. Kissing will den Bock umstoßen, Stätzling muss beim einem unbekannten Gegner ran. Rinnenthal geht gelassen in das Topspiel der Kreisliga Ost.