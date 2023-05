Fußball

18:00 Uhr

Rinnenthaler Maßarbeit: BCR will mit Standards zum Sieg im Nachholspiel

Gleich zwei Ecken von Spielertrainer Maximilian Merwald führten am Sonntag gegen Langenmosen zu Toren. Das soll auch im Nachholspiel gegen Adelzhausen am Dienstagabend wieder funktionieren. Foto: Sebastian Richly

Plus Der BC Rinnenthal will auch im Nachholspiel am Dienstagabend gegen Adelzhausen seine Trümpfe ausspielen. Dem Kissinger SC hilft dagegen nur noch ein Wunder.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Noch zwei Spieltage stehen für die heimischen Fußballer in dieser Saison auf dem Programm. Am Wochenende sind weitere Entscheidungen gefallen. Für einige Mannschaften wird die Saison aber am Pfingstwochenende nicht enden, denn danach beginnt die Relegation. Die könnte für manchen Verein zum Albtraum werden, für die anderen ist sie der letzte Strohhalm.

Auf diese hofft etwa der FC Stätzling. Dank eines 3:2-Erfolgs gegen Horgau bleibt der FCS im Aufstiegsrennen, ist allerdings auf Schützenhilfe angewiesen. Das gilt auch für den Kissinger SC, der in der Bezirksliga Süd nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Konkurrent Ziemetshausen müsste beide Spiele verlieren und der KSC sechs Punkte holen, damit die Relegation erreicht wird. Da Ziemetshausen aber auch noch gegen das abgeschlagene Schlusslicht Bad Grönenbach spielt, ist die Hoffnung gering: „Wir werden alles geben, aber natürlich wissen wir, dass die Chance sehr klein ist. Das ist uns bewusst. Nichtsdestotrotz werden wir alles geben und bis zum Schluss kämpfen“, so Kissings Trainer Sebastian Bregulla, der außerdem personell zu kämpfen hat. Denn mit Lukas Siebert meldete sich vor dem Wochenende der nächste Stammspieler ab. Für Moritz Willis ist die Saison wohl beendet. Er bracht sich vor drei Wochen den Arm und wird wohl nicht mehr für den KSC auflaufen. Der Angreifer wechselt zusammen mit Teamkollege Karsten Binder im Sommer zum Landesligisten TSV Schwabmünchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen