Rücktritt vom Rücktritt: Trainer-Urgestein Günter Bayer coacht Merching

Plus Eigentlich hatte Günter Bayer seine Laufbahn als Trainer beendet. Nun gibt er die Kommandos beim TSV Merching. Der 69-Jährige erklärt seine Entscheidung.

Es war klar, mehr oder weniger zumindest: Der SC Oberweikertshofen würde für Günter Bayer zur letzten Trainerstation werden. Das war jedenfalls der Plan. Warum der Fußball-Coach dann doch wieder rückfällig und nun in Diensten des TSV Merching steht, dafür gibt es mehrere Gründe.