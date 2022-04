Rumpfkader im Pokal: Bei Mering muss sogar der Trainer ran

Plus Beim Seitenwechsel liegt der SV Mering im Pokalspiel in Kempten bereits mit 0:3 zurück. Dann muss plötzlich der Trainer rein und die Aufholjagd beginnt.

Bevor der Pokalwettbewerb für die Fußballer des SV Mering richtig angefangen hat, ist er auch schon wieder vorbei. In der zweiten Qualifikationsrunde verlor der MSV im Landesliga-Duell beim FC Kempten mit 2:3. Warum das für Trainer Ajet Abazi kein Beinbruch ist und warum er sogar selbst auf das Feld musste.