Schlechte Vorzeichen: SV Mering mit schwieriger Aufgabe in Relegation

In der Relegation muss der SV Mering am Donnerstag zur SpVgg Haidhausen. Am Sonntag steht das Rückspiel an. Warum der MSV mit dem Los nicht ganz glücklich ist. Foto: Rudi Fischer

Plus Der SV Mering muss in der Relegation am Donnerstag nach Haidhausen, ehe am Sonntag das Rückspiel ansteht. Für den Trainer könnten es die letzten Spiele sein.

Von Sebastian Richly

Es sind Gerhard Kitzlers letzte Spiele als Trainer des SV Mering. Unabhängig davon, ob der MSV in der Relegation den Klassenerhalt schafft, wird der 67-Jährige im Sommer aufhören. „Das war von vorneherein klar, weil es zeitlich einfach schwierig ist“, so Kitzler, der aber klarmacht: „Ich möchte mich am liebsten mit dem Klassenerhalt verabschieden. Das wäre ein schöner Abschied“ Allerdings wird das eine schwierige Aufgabe. Zunächst treffen die Mering auf die SpVgg Haidhausen. Am Donnerstag beginnt das Hinspiel in München um 18.30 Uhr. Am Sonntag sind die Meringer dann im Friedberger Landkreisstadion Gastgeber.

„Wir haben uns schon geärgert, denn wir hätten natürlich lieber gegen die Konkurrenz aus Schwaben gespielt. Die kennen wir besser und man muss auch zugeben, dass die Bezirksliga Oberbayern sehr stark ist“, so Kitzler. Über Haidhausen musste sich auch der erfahrene Trainer informieren. „Wir haben gute Kanäle und konnten so etwas über den Gegner in Erfahrung bringen. Auf uns wartet eine schwierige Aufgabe. Haidhausen ist offensiv extrem stark, die beiden Stürmer sind überragend.“ Einer davon ist noch aus seiner Zeit beim FC Pipinsried bekannt. Gilbert Diep erzielte in 28 Spielen 22 Tore. Beim FCP war er in der Saison 2017/18 in der Regionalliga aktiv. Sturmpartner Francisco Cino Bolona kommt auf 18 Treffer. Aus 30 Spielen holte der Vizemeister der Bezirksliga Oberbayern Süd 60 Punkte bei einem Torverhältnis von 78:34.

