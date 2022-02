Fußball

28.02.2022

Schwach bei Standards: SV Mering verliert zum Ligaauftakt

Dominik Krachtus (am Ball im Test gegen Königsbrunn) und die Fußballer des SV Mering verloren beim Punktspielstart in Olching.

Plus Die Landesliga-Fußballer des SV Mering starten mit einer Niederlage in Olching in die Restsaison. Ein Gegentor fällt kurios. Was den Coach am meisten stört.

Von Sebastian Richly

Standardsituationen spielen im Fußball eine wichtige Rolle und können Spiele entscheiden. So auch beim Ligaauftakt in der Landesliga Südwest zwischen dem SC Olching und dem SV Mering. In einem Spiel auf Augenhöhe setzten sich die Gastgeber am Ende mit 4:2 durch. Drei Tore erzielte Olching nach einer Standardsituation. Das Tor zum Endstand fiel kurios.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen