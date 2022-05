So will Stätzling die erste Pleite aus den Köpfen kriegen

Plus Der SV Mering und der FC Stätzling wollen nach den jüngsten Niederlagen zurück in die Erfolgsspur. Wie der FCS mit dem Verlust der Tabellenführung umgeht.

Endspurt für die Fußballer des SV Mering und des FC Stätzling. Der MSV hat noch drei Spiele vor der Brust, der FCS vier. Am Wochenende wartet auf beide Teams jeweils ein harter Brocken.