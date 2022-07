Fußball

vor 56 Min.

Spannende Kreisliga: Wer kämpft um den Aufstieg? Eine Prognose

Plus Vier Teams sind in der Kreisliga dabei. Für einen Aufsteiger geht es ums Überleben. Wir wagen eine Prognose für Rinnenthal, Dasing, Friedberg und Stätzling II.

Von Sebastian Richly

Auch die Fußballer der heimischen Kreisligen starten am Wochenende in die neue Spielzeit. Aus dem Süden des Landkreises sind in dieser Saison vier Mannschaften am Start. Wie schon in der vergangenen Saison gehen mit dem TSV Dasing , dem TSV Friedberg und dem BC Rinnenthal drei Teams in der Oststaffel an den Start. Neu in der Kreisliga ist der FC Stätzling II, der allerdings auf eigenen Wunsch in der Augsburger Staffel antritt. Wir werfen einen Blick auf die Vereine und wagen eine Prognose.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen