06:00 Uhr

Spannung im Titelkampf: TSV Friedberg will Rinnenthal ärgern

Plus Der TSV Friedberg kann im Titelrennen zum Zünglein an der Waage werden. Nun steht das Stadtderby gegen den Rinnenthal an. Kissing hat ein Endspiel

Von Lorenz Ostermaier

Der Endspurt beginnt spätestens mit dem Wochenende für die heimischen Fußballer. Für den SV Mering, den FC Stätzling und den Kissinger SC stehen vorentscheidende Partien auf dem Programm. Zu einem ganz besondern Derby kommt es in Friedberger, wenn der TSV den BC Rinnenthal zum Stadtderby empfängt.

Landesliga Nur noch drei Spiele, in denen es um Punkte geht, bleiben dem SV Mering , um der Relegation zu entkommen. Am Samstag wartet bereits eine sehr schwierige Aufgabe auf den MSV. Das Team von Trainer Gerhard Kitzler muss ab 14.30 Uhr beim Spitzenreiter 1. FC Sonthofen ran. „ Sonthofen ist der klare Favorit in diesem Spiel. Ich erwarte eine sehr starke Mannschaft, dennoch werden wir nicht mit der weißen Fahne hinfahren“, so Kitzler . Unter der Woche musste der SV Mering eine 0:5-Niederlage hinnehmen, diese war allerdings gegen die SpVgg Unterhaching II, die ohne Wertung in der Landesliga antritt. „Wir haben dieses Spiel mehr als Trainingseinheit gesehen. Das Ergebnis war zweitrangig, jedoch war es eine gute Vorbereitung auf Sonthofen “, so Kitzler , der dennoch zufrieden mit der Leistung war „Wir haben viel rotiert, dennoch haben die jungen Spieler gezeigt, was sie können“. Mit der Chancenauswertung zeigte sich der Coach zuletzt nicht zufrieden. Diese werde auch beim Tabellenführer wichtig sein. Kitzler weiß aber auch: „Natürlich werden wir uns gegen Sonthofen wohl passiver verhalten müssen und die Räume eng machen. In erster Linie ist die Defensivarbeit wichtig, aber wir wollen mutig nach vorne spielen und besonders wichtig wird es sein, die wenigen Chancen, die wir bekommen, eiskalt zu nutzen. Da müssen wir effektiver sein als vergangenes Wochenende.“ Die personelle Situation bereitet Kitzler weiterhin Sorgen. Jona Köhler , der am vergangenen Wochenende verletzt ausgewechselt wurde, ist unter der Woche wieder ins Lauftraining eingestiegen, ist für Samstag allerdings noch fraglich. Auch bei Luigi Manfreda muss kurzfristig entschieden werden. Manuel Utz , Harald Kerber und Burhan Bytyqi sind angeschlagen.

Fußball-Bezirksliga: FC Stätzling winkt Platz zwei

Bezirksliga So nah am Relegationsrang war der FC Stätzling das letzte Mal vor rund einem Jahr. Nach einem schwachen Saisonstart glaubte man beim FCS eigentlich nicht mehr daran, nochmals ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Nach den beiden Siegen am Doppelspieltag beträgt der Rückstand auf Platz zwei nur noch zwei Punkte. Wenn die Konkurrenz mitspielen könnte das Team von Emanuel Baum auf den Relegationsrang springen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg im Derby beim VfL Ecknach .

Fast schon zum Siegen verdammt ist der Kissinger SC, für den beim Schlusslicht TV Bad Grönenbach nur drei Punkte zählen. Alles andere als ein Sieg würde bei aktuell fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsrang fast schon den Abstieg bedeuten. „Wir sind noch da, aber wir brauchen jetzt Punkte. In Bad Grönenbach wollen wir den ersten Schritt machen und dann Spiel für Spiel angehen“, gab sich Trainer Sebastian Bregulla zuversichtlich vor dem Saisonendspurt. (sry-)

