Fußball

06:00 Uhr

Spannung pur im Saisonfinale: Dreikampf um die Relegation zur Kreisliga

Plus Die DJK Stotzard, die Sport-Freunde Bachern und der TSV Schiltberg kämpfen um Platz zwei. Kissing II kann sich zum Meister krönen. Igenhausen am Abgrund.

Artikel anhören Shape

Am Wochenende geht die Saison für die Fußballer aus dem Wittelsbacher land zu Ende, zumindest für die meisten. Vor dem finalen Spieltag sind die meisten Entscheidungen bereits gefallen. Für die Sport-Freunde Bachern geht es um die Aufstiegsrelegation. Der Kissinger SC II und der SV Mering II kämpfen um die Meisterschaft.

Fußball: Dreikampf zwischen Stotzard, Bachern und Schiltberg

Spannender hätte der letzte Spieltag in der Kreisklasse Aichach nicht geschrieben werden können. Drei Mannschaften kämpfen noch um den Aufstiegsrelegationsplatz. Die besten Karten hat vor dem finalen Spieltag am Samstag die DJK Stotzard. Mit einem Vorsprung von einem Zähler geht der Aufsteiger ins Rennen. Dabei erwartet die Elf um Spielertrainer Simon Knauer Meister FC Gerolsbach. Knauer: „Das Beste kommt bekanntlich immer am Schluss“, spricht einerseits von einer „verdammt schweren Aufgabe“ aber auch „dass wir es nun selbst in der Hand haben.“ Verfolger Bachern muss gegen die SG Mauerbach ran und der TSV Schiltberg spielt beim FC Laimering.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen