Fußball

vor 33 Min.

Spannung pur in der Kreisliga Ost: BC Rinnenthal ist Favorit auf den Titel

Viel zu jubeln hatten der BC Rinnenthal und seine Fans in der vergangenen Saison. Der BCR geht als Topfavorit in die neue Spielzeit.

Plus In der Kreisliga Ost sind zehn Mannschaften aus Aichach-Friedberg am Start. Wer ist eine echte Wundertüte? Wir schauen auf die Teams und wagen eine Prognose.

Von Sebastian Richly

Die Fußballer der Kreisliga Ost starteten am Wochenende in die neue Saison. Der Favorit ist der Vizemeister des Vorjahres. Ein Absteiger weiß nicht so recht, wo er steht. Eine Mannschaft ist eine absolute Wundertüte. Wir werfen einen Blick auf die heimischen Teams und wagen eine Prognose.

BC Adelzhausen Dank einer starken Rückrunde landeten die Autobahner in der Endabrechnung auf Rang acht. Der Kader ist weitgehend zusammengeblieben. Einzig Routinier Frank Lehrmann ist nicht mehr dabei. Dafür konnte der BCA mit Marvin Gaag und Christoph Mittermaier zwei spielende Co-Trainer dazu gewinnen. In den Testspielen lief es bereits ganz gut, vor allem die Offensive um Torjäger Dominik Müller scheint schon in guter Frühform.

Prognose Vieles hängt wie immer an Müller, wobei mit Marvin Gaag nun ein zweiter Torjäger im Kader ist. Anders als in der vergangenen Saison dürfte Adelzhausen von Anfang an weiter oben zu finden sein. Spielt sich das Team weiter ein, ist mehr als Platz acht drin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen