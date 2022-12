Sportfreunde Friedberg verlängern mit Trainerteam

Plus Die Fußballer der Sportfreunde Friedberg stellen die Weichen für die kommende Saison. Thomas Nöbel bleibt Cheftrainer. Drei Neuzugänge kommen im Winter.

Keine Veränderungen wird es auf den Trainerpositionen bei den Fußballern der Sportfreunden Friedberg in der kommenden Saison geben. Drei Neuzugänge gibt es in der Winterpause.