Sportfreunde sind bereit für den SCO

Die Sportfreunde Friedberg sind für den Rückrundenauftakt gegen den SC Oberbernbach gerüstet. Sie gewannen ihre letzten beiden Testspiele vor dem Restart. Gegen den derzeitigen Tabellenfünften der Kreisliga Augsburg, den SV Ottmarshausen, gab es am Mittwochabend auf Kunstrasen in Gersthofen einen knappen aber hochverdienten 3:2-Sieg. Die Friedberger konnten dabei eine Vielzahl von klaren Einschusschancen nicht nutzen. In einem unterhaltsamen Spiel gingen die Sportfreunde durch Hakan Nurten mit 1:0 in Führung (35.), dem folgte zwei Minuten später der Ausgleich durch Ala Youssef. Im zweiten Spielabschnitt brachte erneut Nurten die Ostler durch einen Foulelfmeter mit 2:1 in Führung (58.), der eingewechselte Daniel Stehle erhöhte auf 3:1 (80.). Kurz vor Schluss gelang Marco Spengler noch der Treffer zum 2:3 Endstand.

Im Heimspiel gegen den Kreisklassisten SV Gablingen gelang auch die Generalprobe. Gemessen an den klaren Torchancen hätte auch hier der Sieg wesentlich höher ausfallen können, ja sogar müssen. Vor allem in der zweiten Halbzeit visierten die Hausherren Latte und Pfosten an und zudem vergab Nurten einen Foulelfmeter (52.). David Huber gelang erst in der 64. Minute mit einem sehenswerten Freistoß die 1:0-Führung. Patrick Molnar (73.) und Lukas Bittner (75.) besorgten die weiteren Tore zum 3:0-Endstand. (fse)