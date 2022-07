Stadtderby im Pokal: Sportfreunde empfangen TSV Friedberg

In der zweiten Runde des Toto-Pokals treffen die Sportfreunde Friedberg am Mittwoch auf den Stadtrivalen. Aindling muss auswärts ran, genauso wie Kissing.

Die erste Runde im Totalpokal auf Kreisebene hatte vergangene Woche bereits die ein oder andere Überraschung parat. Am heutigen Mittwoch wird Runde zwei gespielt. Hier steigen nun auch die Kreisligisten und Bezirksligisten ein. Es warten ein paar heiße Derbys.

So etwa in Friedberg. Denn die Sportfreunde empfangen ab 18.30 Uhr den TSV. Das letzte Pflichtspielduell der beiden Rivalen liegt beinahe 20 Jahre zurück. Aktuell spielen die Sportfreunde in der A-Klasse, der TSV ist in der Kreisliga Ost unterwegs. In der ersten Runde fertigten die Sportfreunde den FC Hochzoll mit 7:0 ab. Der Kissinger SC, Gewinner des Pokals im vorletzten Jahr, bekommt es mit dem Kreisklassisten SSV Margertshausen zu tun. Die Kissinger starteten am Samstag mit einem Sieg in die neue Bezirksliga-Saison.

Nur einen Punkt gab es dagegen für den TSV Aindling, der beim Kreisklassenaufsteiger SV Grasheim am Mittwochabend der absolute Favorit ist. Ebenfalls in der Favoritenrolle ist der BC Aichach. Der Kreisligist muss zum A-Klassisten TSV Sielenbach reisen. Der TSV Dasing hat dagegen eine weitere Fahrt vor sich, geht es doch für die Autobahner zum Neuburger Kreisklassisten BSV Berg im Gau. Überraschend war der SC Eurasburg in Runde eins den TSV Rehling aus dem Wettbewerb und empfängt nun Hellas Augsburg. Die Wanderfreunde Klingen haben mit dem FC Alba ebenfalls Augsburg zu Gast. (sry-)