Fußball

06:00 Uhr

Stätzling empfängt Wertingen - ein Spiel mit irrer Vorgeschichte

Es war eine der Szenen der vergangenen Saison: Stätzlings Torhüter Florian Hartmann (gelbes Trikot) triff zum 1:1 gegen Wertingen. Am Samstag treffen die beiden Mannschaften wieder aufeinander.

Plus Der SV Mering kann beim Spiel in Schwabmünchen eigentlich nur verlieren. Beim FC Stätzling erinnert sich vor allem der Torhüter an den kommenden Gegner.

Von Sebastian Richly

Weiter geht es für die heimischen Fußballer am Wochenende. Mering befindet sich in der Favoritenrolle, in Stätzling stellt sich die Frage nach dem Elfmeterschützen. Warum der Torhüter kein schlechter Kandidat wäre und auch bei einer Niederlage gefeiert wird. Der TSV Friedberg hat die Spitze im Blick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen