Fußball

03.04.2023

Stätzlings unverhoffte Chance - Ex-Friedberger macht Rinnenthal zum Spitzenreiter

Plus Der SV Mering und der Kissinger SC stecken im Tabellenkeller. Dagegen darf der FC Stätzling wieder vom Aufstieg träumen. Rinnenthal nimmt Platz eins mit Humor.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Mit großen Schritten geht es in Richtung entscheidende Phase bei den heimischen Fußballern. Zwei Mannschaften stecken tief im Abstiegskampf und liegen derzeit auf Kurs Abstiegsrelegation. Ein anderes Team hat dagegen plötzlich wieder Chancen auf Platz zwei und damit verbundenen die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. In der Kreisliga Ost machte ein ehemaliger Friedberger den BC Rinnenthal erneut zum Tabellenführer.

Mit Simpsons-Meme feiert BC Rinnenthal Tabellenführung

„Danke fürs Warmhalten von Platz eins. Ab jetzt übernehmen wir wieder selbst“, so kommentierte der BCR auf seiner Instagramseite den neuerlichen Wechsel an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost. Mit einem witzigen Kurzvideo der Kult-TV-Serie Simpsons bedankten sich die Rinnenthaler beim SC Griesbeckerzell, dass dieser nun dem BCR wieder den Vortritt ließ. Das Team des Trainerduos Maximilian Merwald und Daniel Söllner holte sich dank eines 2:1-Erfolgs in Rennertshofen die Spitze zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen