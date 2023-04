Fußball

18.04.2023

Mering beißt sich durch - Stätzlings Kapitän weckt Aufstiegshoffnungen

Plus Trotz vieler Ausfälle bleibt Mering unter dem neuen Coach ungeschlagen. Stätzling meldet sich eindrucksvoll zurück. Ein Kopfball-Doppelpack ist kein Zufall.

Bewegung kam in die Tabellen am Wochenende bei den heimischen Fußballern. Besonders in der Bezirksliga Nord wird es in Sachen Aufstiegskampf ganz spannend. Das liegt auch am FC Stätzling, der den Spitzenreiter aus Aindling stürzte und nun selbst wieder mittendrin ist im Kampf um die Landesliga. Dagegen wird es für den Kissinger SC immer enger. Tabellarische machte der SV Mering keine großen Sprünge, dafür aber in anderen Bereichen.

Denn der MSV ist durch das 0:0 beim TSV Weißenburg nun seit drei Spielen ungeschlagen. Das gab es in dieser Spielzeit nur einmal früh in der Saison. Zwar kam das Team von Trainer Gerhard Kitzler nicht näher an das rettende Ufer heran, allerdings bleiben die Meringer selbstbewusst, zumal es personell einige Ausfälle gab. „Dafür war das völlig in Ordnung. Ein Dreier wäre ein Traum gewesen, aber die Punkteteilung geht aufgrund unserer schwierigen Situation in Ordnung“, so Kitzler, der vor allem in der Schlussphase ein Problem sah: „Die Jungs wollten, aber aufgrund der englischen Woche haben bei uns die Körnen gefehlt, das hat man gemerkt.“ In dieser Woche kann der 67-Jährige erstmals normal mit seinem Team trainieren. „Wir müssen schon etwas machen und Spitzen setzen, aber überhart wird es nicht werden. Zweikämpfe und Spitzzigkeit stehen auf dem Programm.“ Gespannt reist auch Kitzler am Samstag nach Durach, denn für den neuen Coach ist es nach drei Heimspielen das erste Spiel in der Fremde: „Ich bin selbst gespannt, wie sich das Team präsentieren wird. Vielleicht stehen wir dann einen Tick defensiver.“

