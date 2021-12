Trainer schmeißt beim TSV Merching hin

Spielertrainer Peter Müller zieht Konsequenzen und ist nicht mehr Coach beim Kreisklassisten TSV Merching. Auch der Co-Trainer geht. So geht es weiter.

Paukenschlag bei den Fußballern des TSV Merching. Noch kurz vor der Winterpause legten Spielertrainer Peter Müller und Co-Trainer Patrick Thurm ihre Ämter beim Kreisklassisten nieder.

Grund dafür waren die sportlichen Ergebnisse in der Herbstrunde. Zwar blieben die Merchinger zuletzt drei Mal in Folge unbesiegt, doch insgesamt waren die Ergebnisse eher enttäuschend. Mit 17 Punkten liegt der TSV auf Platz sechs der Tabelle der Kreisklasse Augsburg Mitte, die Aufstiegsränge sind aber bereits außer Reichweite. Bedingt durch eine laut Verein noch nie da gewesene Verletzungsserie und entsprechend geringer Trainingsbeteiligung sowie dem sportlichen Verlauf sei das Trainerteam zu diesem Entschluss gekommen. Der sportliche Leiter des TSV, Martin Schmelcher, bedauerte diese Entscheidung, kann sie aber nachvollziehen. „Müller und Thurm haben über sehr lange Zeit sehr viel richtig gemacht, aber selbst in der Kreisklasse zählen Ergebnisse und die haben einfach nicht gestimmt.“ Müller hatte als Trainer in Merching Anfang 2020 übernommen.

Trainerduo übernimmt in Merching

Bis zum Ende der Saison übernimmt nun Ralph Kapusta bereits zum zweiten Mal das Kommando beim TSV. Der 31-Jährige ist seit 2018 als Spielertrainer für die Zweite Mannschaft verantwortlich. Ihm zur Seite steht Bujar Bytyqi, der schon unter Müller als spielender Co-Trainer agierte. „Da wir weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg in dieser Saison was zu tun haben, können die beiden ohne Druck arbeite“, so Schmelcher, der sich dennoch in der Frühjahrsrunde eine Verbesserung in der Tabelle erhofft. Platz drei sei das Ziel beim TSV Merching. (AZ/Foto: fupa)