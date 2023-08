Fußball

Trauer um Ali Dabestani: Ex-Torjäger des TSV Friedberg gestorben

Plus Der ehemalige Torjäger und Trainer des TSV Friedberg Ali Dabestani ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Die Fußballszene trauert um einen ganz Großen.

Von Oliver Reiser, Sebastian Richly

Gerd Müller aus Nördlingen war als Bomber der Nation sicherlich der bekannteste schwäbische Torjäger, doch Ali Dabestani kam ihm nicht nur aufgrund seiner Statur, seiner Spielweise und seines Torriechers auf Amateurebene ziemlich nahe. Ball annehmen, Hintern raus, drehen, schießen, Tor – das hat bei allen seinen Vereinen funktioniert. Unter anderem war er für den TSV Gersthofen, TSV Friedberg, TSV Landsberg, FC Affing, TSV Dasing und den TSV Wertingen aktiv. Sieben Mal gewann er eine Torschützenkönig-Trophäe unserer Zeitung. Nun ist er im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben. Sein früher Tod hat die gesamte schwäbische Fußball-Szene erschüttert. Dabestani war aufgrund seiner freundlichen Art nicht nur bei Mit- sondern auch bei Gegenspielern beliebt.

Ali Dabestani: Ein Torjäger wie Gerd Müller

Als Vierjähriger war Ali Dabestani 1983 mit seinen Eltern und zwei Geschwistern aus dem Iran gekommen und hatte mit seiner Familie in Langweid eine neue Heimat gefunden. Sein Vater, ein Grundschullehrer, hatte nach der Revolution im Iran beschlossen, das Land zu verlassen: „Für die Zukunft der Kinder reisen wir aus“, habe sein Vater gesagt. Von einem Tag auf den anderen hatten die Dabestanis die Koffer gepackt und sind als Flüchtlinge mit dem Bus in die Türkei gefahren. „Von dort ging es dann mit dem Flieger nach Berlin, dann weiter in ein Erstaufnahmelager nach Zirndorf“, erzählte Ali Dabestani einmal. Die Dabestanis gingen die Integration offensiv an. Während seine Mutter, die im Iran Pharmazie studiert hatte, einen Deutschkurs besuchte, lernten die Kinder die neue Sprache in der Schule. Deutschland war für ihn immer seine Heimat, obwohl er noch den iranischen Pass besaß, weil der Iran niemand aus der Staatsbürgerschaft entlässt.

