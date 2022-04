Trotz Hochzeit: Stätzling hat Platz eins im Blick

Der FC Stätzling kann mit einem Sieg im Nachholspiel näher an de Spitze rücken. Ein wichtiger Spieler kann nicht dabei sein, weil er am Tag darauf heiratet.

Zwischenzeitlich rückte die Tabellenspitze für den FC Stätzling in weite Ferne. Durch eine starke Frühjahrsrunde hat sich der FCS aber nun wieder an Platz eins herangekämpft. Mit einem Sieg am Freitagabend gegen den SC Altenmünster (Anpfiff 18.30 Uhr) könnte das Team von Trainer Andreas Jenik sogar punktemäßig mit dem aktuellen Primus Hollenbach gleichziehen.

Trotz Personalsorgen: Stätzling ist optimistisch

Auf die Tabelle will Stätzlings Abteilungsleiter Manfred Endraß aber nicht schauen: „Das interessiert uns nicht.“ Natürlich möchte Endraß gerne drei Punkte einfahren, mit Altenmünster kommt aber ein Gegner, der in den vergangenen Wochen sehr erfolgreich war. Hinzu kommt, dass der FCS ersatzgeschwächt in die Partie geht. „Es fehlen einige Spieler, weshalb diejenigen aus der zweiten Reihe sich beweisen können. Auch den ein oder anderen aus der U19 haben wir dabei.“ Nicht dabei ist Simon Adldinger, der am Samstag heiratet. Das ist auch der Grund, warum das Spiel bereits am Freitag stattfindet. Endraß bleibt aber optimistisch: „Wir haben einen großen Kader und bekommen das schon hin.“

Sollte der FCS den Dreier einfahren und die Konkurrenz patzen, ergäbe sich eine kuriose Situation. Denn dann würde ein Trio punktgleich die Tabelle anführen. Während Primus Hollenbach erst am Samstag gefordert ist, spielen die Aindlinger ebenfalls am Freitagabend. Im Derby erwartet der TSV den FC Affing. Die Partie ist für Endraß aber „völlig uninteressant“.