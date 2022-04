Trotz Schneemassen: Kissing kann spielen und gewinnt gegen Königsbrunn

Der Kissinger SC darf als einziges Landkreisteam ran und holt drei Punkte auf Kunstrasen gegen den FC Königsbrunn. Das Spiel beginnt lange vor dem Anpfiff.

Kissing Als einziges Landkreisteam konnte der Kissinger SC trotz des Schnees sein Heimspiel gegen den FC Königsbrunn in der Kreisliga Augsburg austragen. Das Spiel begann aber sozusagen schon lange vor Anpfiff. Mit vereinten Kräften aus Spielern und Helfern wurde fleißig Schnee vom Kunstrasenplatz geschippt, sodass es trotz des plötzlichen „Wintereinbruchs“ beste Platzverhältnisse gab.

Kissing macht die Tore, Königsbrunn nicht

Dennoch tat sich Kissing schwer. Der FC bot über weite Strecken der Begegnung den besseren, weil temporeicheren Fußball. Kissing brauchte lange, um sich an die aggressive Spielweise zu gewöhnen. Bereits in der 19. Minute hatte der FCK durch Luca Sommer eine Riesenchance zur Führung, er scheiterte aber am rechten Pfosten. Immer wieder gefährlich waren die Standards vom kaum zu bremsenden Spielmacher Fabian Ucci, Nutznießer war davon Luca Sommer, der nach einem Eckball zur verdienten Gästeführung eindrückte. (33.). Das war ein Weckruf für die Gastgeber. Einen Fehler im Spielaufbau nutzte Moritz Willis zum Ausgleich (38.). Kurz vor der Halbzeitpause legte Bastian Lang quer auf Lukas Siebert, dessen abgefälschter Schuss im Netz landete.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte übernahm der Gast das Kommando und brachte die Kissinger Abwehr um den starken Karsten Binder so einige Male in die Bredouille. Beide Mannschaften spielten nach vorne. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende war es erneut Siebert, der nach Zuspiel von Lang nicht mehr zu bremsen war und das 3:1 besorgte. Die Königsbrunner ließen aber nicht locker und probierten bis zum Schlusspfiff alles. (rgw)