Turnier mal anders: Warum am Meringer Gymnasium Schüler Kommandos geben

Plus Im Zuge des Projektseminars organisieren Elftklässler des Meringer Gymnasiums einen Wettbewerb. Was dahintersteckt und warum sogar ein Ex-Profi vorbeischaut.

Die Champions-League-Hymne erklingt, alle Augen sind auf die Spieler und Spielerinnen der beiden Mannschaften gerichtet. Für einen kurzen Moment wird es auf den Sportplätzen des Meringer Gymnasiums ganz still. Dann erfolgt der Anpfiff zum großen Finale beim Fußballturnier. Der Wettbewerb ist etwas Besonderes im doppelten Sinne.