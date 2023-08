Fußball

Unterschiedliche Vorzeichen: Merching und Kissing starten in Kreisliga-Saison

Plus Der Kissinger SC und der TSV Merching stehen kurz vor dem Start der Kreisliga-Saison. Was sich personell bei den Teams getan hat und wir die Ausgangslagen sind.

Von Sebastian Richly

Den Kissinger SC und den TSV Merching trennten in der vergangenen Saison noch zwei Klassen, nun spielen sie gegeneinander in der Kreisliga Augsburg und treffen auch noch zum Auftakt gleich am Samstag aufeinander. Die Ausgangslagen sind unterschiedlich, eine Gemeinsamkeit gibt es aber.

Kissinger SC Nach dem Abstieg war der Umbruch beim KSC groß. Viele Stützen wie Karsten Binder, Moritz Willis , Moritz Buchhart oder Julian Schmid haben den Verein verlassen. Kissing will wieder vermehrt auf die Jugend setzen. Dennoch gibt es auch einige externe Neuzugänge, wie etwa Rückkehrer Roman Große, der künftig für Tore sorgen soll. Nicht wirklich neu ist der Trainer. Andreas Schaile führte in der Vorsaison die Zweite in die Kreisklasse und gibt nun die Kommandos in der Ersten. In den Testspielen gab es gerade zu Beginn einige gute Ergebnisse.

Prognose Den KSC erwartet nach dem Abstieg eine schwierige Saison. Die Mannschaft muss sich erst finden, weshalb die Ergebnisse nicht gleich optimal sein können. Für den Angriff auf die vorderen Plätze war der Umbruch zu groß, ein einstelliger Tabellenplatz sollte das Ziel sein.

