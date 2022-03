Verdiente Pleite: Mering unterliegt in Egg

Plus Der SV Mering kassiert nach einer enttäuschenden Leistung eine 0:3-Niederlage im Unterallgäu. Warum Trainer Ajet Abazi schon wieder vorausblickt.

Nach dem jüngsten 2:0-Heimsieg gegen die TuS Geretsried wollte der SV Mering beim Gastspiel beim SV Egg an der Günz nachlegen. Der MSV war nach der bitteren 1:2-Hinspielpleite auf Revanche aus. Das misslang, denn es gab am Sonntag eine verdiente Niederlage für den personell geschwächten SV Mering. Das musste auch Merings Trainer Ajet Abazi zugeben.