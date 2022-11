Kurz vor der Winterpause: Gibt es einen Wechsel an der Spitze?

Plus Mit einem Sieg überwintert der BC Rinnenthal auf Platz eins. Auch für Mering steht ein ganz wichtiges Spiel an. Städteduell zwischen Friedberg und Aichach.

Der SV Mering steht im letzten Spiel vor der Winterpause unter Druck. Rinnenthal will als Erster überwintern. Der TSV Friedberg trifft im Städteduell auf den BC Aichach.