vor 18 Min.

Vom Fußballgott verlassen: Wie es beim SV Mering nach dem Abstieg weitergeht

Plus Nach dem dramatischen Abstieg in letzter Sekunde stellt sich die große Frage, wie es beim SV Mering weitergeht. Ein Umbruch steht an, ein Trainer wird gesucht.

Von Sebastian Richly

Der Fußball kann so grausam sein. Das erfuhr der SV Mering in der Relegation. Durch einen Gegentreffer in der 96. Minute gegen die SpVgg Feldmoching muss der MSV nach zehn Jahren aus der Landesliga absteigen. Es war das Tor zum 2:2 – nach dem 1:2 im Hinspiel war das gleichbedeutend mit dem Abstieg. Nach dem Schlusspfiff flossen Tränen. Noch lange lagen die Spieler enttäuscht auf dem Rasen. In der Kabine war es totenstill. Die große Frage lautet nun: Wie geht es nach dem verpassten Klassenerhalt weiter?

Fußball: SV Mering hadert mit dem Spielglück

Auf jeden Fall mit einem neuen Trainer, denn für Gerhard Kitzler, der als Feuerwehrmann geholt wurde, war die Partie am Samstag seine letzte beim MSV. Auch für den 69-Jährigen war der Abstieg ein Schlag: „Ich hätte mich sehr gerne mit dem Klassenerhalt verabschiedet.“ Doch daraus wurde nichts. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren. „Wir werden demnächst ein neues Trainerteam verkünden und sind natürlich schon lange auf der Suche“, so MSV-Vorsitzender Georg Resch. Ende April gab es die Trennung von Ajet Abazi und Kitzler übernahm. „Es war klar, dass Gerhard Kitzler nur bis zum Saisonende bleibt. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er die schwierige Aufgabe übernommen hatte. Er hat nochmals frischen Wind gebracht.“

