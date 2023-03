Fußball

06:00 Uhr

Vor Punktspielstart: Merings Trainer nimmt Spieler in die Pflicht

Endlich geht es wieder um Punkte: Der SV Mering um Burhan Bytyqi (vorne im Testspiel gegen Kissing) starten am Samstag beim SC Olching in die Frühjahrsrunde des Landesliga Südwest.

Plus Der SV Mering startet am Samstag in Olching in die Frühjahrsrunde. Das Derby ist für beide enorm wichtig. Bei den Gästen gibt es einige Ausfälle.

Von Lorenz Ostermaier

Endlich geht es für die Fußballer des SV Mering wieder um Punkte in der Landesliga Südwest. Sein letztes Spiel um Zählbares bestritt der MSV am 19. November und verabschiedete sich mit einer 0:2-Niederlage gegen den TSV Schwabmünchen in die Winterpause. Nun heißt es am Samstag endlich wieder Landesliga-Fußball für den MSV. Das Team von Trainer Ajet Abazi ist ab 14 Uhr zu Gast beim SC Olching.

